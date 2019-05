Le Rassemblement national largement en tête dans le Gard

Gard, France

Le Rassemblement national est 1er parti du Gard. La liste de Jordan Badella arrive en tête avec près de 32% (31,99%) des voix , c'est plus qu'au niveau national ou le RN obtient environ 24% des suffrages. Gilbert Collard, l'actuel député gardois RN est ainsi élu eurodéputé.

La République en Marche , le parti d'Emmanuel Macron arrive en seconde position avec un peu plus de 18% des suffrages (18,53%), vient ensuite la liste de Verts emmenée par Yannick Jadot qui obtient un peu plus de 11% (11,29 %). En quatrième position la liste Les Républicains avec un peu plus de 7% (7,21%), une douche froide pour le député Franck Proust n'est pas réélu. Les Insoumis eux arrive en 5ème position avec un peu plus de 7% ( 7,10%) des voix. Le PS dépasse à peine la barre des 6% (6,11%) dans le Gard.

Nîmes

RN : 24,43%

LAREM : 21,64%

EELV : 13,11%

LR : 9,94%

LFI : 7,09%

PS : 6,11%

PC : 4,06%

Alès

RN :30,31%

LAREM : 18,75%

EELV : 9;20%

LFI : 9,09%

LR : 8,75%

PC : 5,41%

PS : 5,28%

Beaucaire

RN : 47,83%

LAREM : 11,83 %

LFI : 7,94%

EELV : 7,17 %

LR : 5,15%

PC : 3,77%

PS : 2,37%

Bagnols

RN : 31,79%

LAREM : 19,32%

EELV : 7,36%

PS : 7,20%

LR : 6,92%

LFI : 6,42%

PC : 2,66%