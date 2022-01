Le Rassemblement National mobilisé derrière Marine Le Pen dans les Alpes-Maritimes

Le Rassemblement National dans les Alpes-Maritimes est en ordre de marche à deux mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle. Une réunion publique, un rassemblement convivial autour d'une galette des rois, avait lieu ce mercredi soir à Carros, au nord de Nice, dans cette commune qui revotera en mars pour l'élection municipale. L'eurodéputé Nicolas Bay était présent, ainsi que le conseiller municipal niçois Philippe Vardon, le délégué départemental du RN Lionel Tivoli, la conseillère régionale Alexandra Masson-Bettati, une des porte-paroles de campagne de Marine Le Pen, etc.

"Ne pas disperser les voix du camp des patriotes"

Nicolas Bay, eurodéputé RN, est venu mobiliser les militants derrière Marine Le Pen, précisant que "l'adversaire ce n'est pas Eric Zemmour mais bien Emmanuel Macron".

On voit bien qu'il y a de la part d'Emmanuel Macron une volonté d'instrumentaliser la crise sanitaire pour étouffer la campagne, déposséder les Français de leur élection. On peut regretter une forme de division du camp national, mais à un moment donné il faudra se rassembler, si ce n'est pas possible dès le premier tour, au moins au second, pour proposer une alternative claire et éviter qu'Emmanuel Macron soit reconduit à la tête de l'Etat - Nicolas Bay, député européen RN.

Lionel Tivoli, délégué du RN dans les Alpes-Maritimes en a appelé à la fidélité des partisans du RN "pour ne pas disperser les voix du camp des patriotes. Nous ne pouvons pas nous permettre cinq ans de plus avec Emmanuel Macron", a -t-il scandé.

Bryan Masson, conseiller régional RN, responsable des "Jeunes avec Marine" dans les Alpes-Maritimes, défend le programme de Marine Le Pen centré autour du pouvoir d'achat : " rendre aux Français 200 euros de pouvoir d'achat chaque mois, baisser les taxes sur l'énergie, exonérer d'impôt sur le revenu les moins de 30 ans." Quant à Eric Zemmour, qui enregistre des ralliements de personnalités venues du RN, "on lui a tendu la main, il n'en a pas voulu, on verra après le premier tour, si l'union est possible" répond le conseiller municipal de Saint-Laurent-du-Var.

En marge des discours, on a discuté de la candidature d'Eric Zemmour, le candidat de Reconquête! en meeting à Cannes le week-end dernier.

reportage Copier