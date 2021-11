Le Rassemblement national mobilise ses militants marnais en vue de la campagne présidentielle

Le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, était à Châlons-en-Champagne (Marne) ce samedi 13 novembre pour rencontrer les militants du Rassemblement national et les lancer dans la campagne pour l'élection présidentielle d'avril 2022.

Dans les locaux du Rassemblement national, rue Léon Bourgeois, à Châlons-en-Champagne, une pile d'affiches de campagne de Marine Le Pen s'entasse. Plus loin, les cadres marnais du parti sont rassemblés autour de Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône. Il est venu, ce samedi 13 novembre, à la rencontre des militants.

L'objectif est clair : préparer la campagne de Marine Le Pen, en vue des élections présidentielles d'avril 2022. "_Pour le moment, c'est une précampagne mais à partir de la mi-janvier, la campagne va rentrer dans le dur et se précipiter donc c'est important de mobiliser les troupe_s", déclare-t-il.

Alors, quel est le message porté auprès des adhérents marnais du parti ? "Leur dire que leurs cadres nationaux sont à leurs côtés et leur dire aussi que Marine, notre candidate, compte sur eux. Elle ne peut pas tout faire. Elle est elle-même sur le terrain. Elle ne se contente pas de faire des plateaux et des grands-messes. Elle est sur le terrain auprès des Français sur les marchés et les entreprises", poursuit-il.

Marine Le Pen, la "seule qui peut battre Emmanuel Macron"

Pour lui, le soutien des militants est d'autant plus important que Marine Le Pen est la "seule qui peut battre Emmanuel Macron". L'actuel président concentre en effet toute l'attention du Sénateur, qui préfère écarter rapidement les questions au sujet d'Eric Zemmour, potentiel adversaire de Marine Le Pen.

Le polémiste d'extrême-droite, qui n'a toujours pas déclaré sa candidature à la présidentielle, la talonne en effet dans les sondages. "Moi je ne me positionne par rapport à lui, ma candidate est sur le terrain depuis 2011, quand elle a pris la tête du mouvement, pendant que d'autres étaient dans les salons du Figaro ou journaliste de talent, polémiste avec beaucoup d'arguments et de propositions. [Ces propositions] ce sont les nôtres et j'espère que les Français sauront se rappeler qui a été la première à proposer".

L'autre combat pour Stéphane Ravier, c'est l'abstention. Pour lui, le rôle des militants c'est aussi d'encourager à voter.