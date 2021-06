Le Rassemblement national n'obtient aucun conseiller départemental dans les Pyrénées-Orientales

Il n'y aura pas de conseiller départemental RN dans les Pyrénées-Orientales. Le Rassemblement national espérait pourtant surfer sur l'élection de Louis Aliot à la mairie de Perpignan en 2020. Au premier tour de ces départementales, le RN s'est qualifié pour le second tour dans 14 des 17 cantons. Il est même arrivé en tête dans cinq cantons. Mais l'essai n'est pas transformé. "Tout le monde a ses responsabilités", reconnaît Louis Aliot ce dimanche soir. La gauche de la présidente sortante Hermeline Malherbe conserve la majorité absolue des sièges.

Pour ce second tour dans les Pyrénées-Orientales, l'abstention s'élève à 62%, soit deux points de moins que lors de premier tour. "Une mobilisation plus forte aurait pu faire basculer certains cantons, notamment à Perpignan", selon Louis Aliot.

"Dès le départ, on aurait pu s'entendre avec la droite pour gérer le département. Elle n'en a pas voulu. Tant que la droite la plus bête du monde continuera à refuser notre main tendue, on sera dans cette situation."

Louis Aliot, maire de Perpignan