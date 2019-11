Le Rassemblement National prépare sa campagne pour les élections municipales dans la Vienne

Châtellerault, France

"Proposer une alternative aux habitants de Poitiers, de Châtellerault et de Buxerolles". Voilà ce que veut faire le responsable du Rassemblement National dans la Vienne Arnaud Fage. Avec deux arguments principaux "la fin de l'hyper-fiscalité et le retour à la sécurité". Pour cela, le parti a donc d'ores et déjà constitué trois listes dans le département. Et s'il y avait déjà des candidats à Poitiers et Châtellerault en 2014 alors que le Rassemblement National était encore le Front National, présenter une liste à Buxerolles est une nouveauté pour le parti. C'est Arnaud Fage lui-même qui sera candidat.

Pour les deux autres villes, le Rassemblement National a misé sur la jeunesse. A Poitiers la tête de liste sera Kévin Courtois, 27 ans et ouvrier en aéronautique. A Châtellerault, la candidate est encore plus jeune puisque Marion Latus, infirmière a 26 ans. Pour les soutenir, le député européen Jordan Bardella était présent à Châtellerault ce samedi et il ne compte pas s'arrêter là : "on lance un appel à candidatures pour constituer des listes dans les autres communes de la Vienne". Il voit même encore plus loin : "les municipales ouvrent un cycle électoral qui va jusqu'en 2022 pour les présidentielles ". Mais d'abord il y a donc les municipales, en 2014 le RN, alors encore FN, était arrivé en troisième position à Châtellerault et en quatrième à Poitiers. Le parti avait alors remporté deux sièges dans chacun des consils municipaux.