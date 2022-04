Le Rassemblement National "prêt à défendre les Français à l'Assemblée", promet Laurent Jacobelli

Au lendemain de la défaite de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, son porte-parole Laurent Jacobelli, président du RN à la région Grand Est, a salué "l'exploit" de son parti, qui a récolté 41,5% des suffrages au second tour. Il donne rendez-vous aux électeurs les 12 et 19 juin 2022.

Pour Laurent Jacobelli et son parti, la défaite du Rassemblement National au second tour de l'élection présidentielle n'en est pas vraiment une. Forte de ses 41,5%, Marine Le Pen incarne "le seul mouvement [d'opposition] face à une alliance, qui va de l'extrême-gauche la plus dure, à la droite la plus molle", a déclaré sur France Bleu Lorraine le président du RN à la région Grand Est.

Cap sur les législatives

Laurent Jacobelli se projette désormais sur la prochaine échéance : celle des législatives. "Nous avons entamé le troisième tour hier", a t-il ajouté. "Nous aurions préféré gagner la présidence de la République, c'est évident, mais nous nous sentons prêts à avoir le maximum de députés pour défendre les Français".

Marine Le Pen a conscience que les Français lui ont donné la mission d'être la première, voire la seule, opposante à Emmanuel Macron.

Laurent Jacobelli qui laisse entendre qu'il sera candidat dans le Grand Est. Cela pourrait être en Moselle, dans la 8ème circonscription, dans les vallées de la Fensch et de l'Orne, où se trouve la ville d'Hayange et Marine Le Pen a fait plus de 58%. "Pour l'instant, je discute avec mes amis", a répondu Laurent Jacobelli.