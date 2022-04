Le RN saisit la justice contre les transports gratuits pour lui faire barrage dimanche en Occitanie

Louis Aliot, maire Rassemblement National de Perpignan et porte-parole de Marine Le Pen, était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi matin. Il annonce que son parti a saisi le procureur de la République contre la gratuité des transports mise en place ce weekend par la présidence socialiste de la Région Carole Delga pour "faire barrage à l'extrême droite".

"Je suis tellement indigné que Jean-Paul Garraud qui est notre tête de groupe à la région Occitanie a saisi le procureur et la commission de la campagne présidentielle hier (jeudi) car c'est l'utilisation des moyens publics à des fins électorales et à des fins politiques. C'est rigoureusement interdit. Madame Delga est une socialiste sectaire."

Carole Delga appelle sur Twitter à utiliser les trains et cars LiO"pour barrer la route à l'extrême-droite". Pour lutter contre l'abstention et favoriser le déplacement des électeurs, la Région Occitanie a annoncé que ses cars et ses trains LiO seront gratuits les samedi 23 et dimanche 24 avril, second tour de la présidentielle.