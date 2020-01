Le Rassemblement National veut s'implanter davantage en Bretagne lors des municipales

Bretagne, France

Elle est venue soutenir la candidature de Renée Thomaïdis à la mairie de Brest : Marine Le Pen était en déplacement dans la ville ce jeudi. La présidente du Rassemblement National veut développer la présence de son parti localement. "Nous avons trois objectifs : conserver nos municipalités, en gagner d'autres et faire élire beaucoup de conseillers municipaux qui vont se former au difficile exercice de la gestion municipales", énumère Marine Le Pen.

La Bretagne reste une région difficile à conquérir pour le parti d'extrême-droite. "Elle a longtemps été très préservée des maux qui frappaient le reste du pays avec beaucoup de dureté, avance la présidente du Rassemblement National. _L'implantation locale, c'est long et difficile. Je me suis donnée cette priorité_, elle a porté ses fruits et elle les portera encore plus dans les prochaines années".

Le parti présente donc des listes à Quimper, Concarneau, Tourc'h, Clohars-Carnoët, Saint-Brieuc, Fougères, Dinan ou encore Saint-Malo. A Brest, c'est la conseillère régionale RN Renée Thomaïdis qui est investie, avec en co-listier le commerçant Martial Koffi, venu de LR.

Une liste axée sur la sécurité à Brest

Un seul credo pour Renée Thomaïdis : "1. sécurité, 2. sécurité, 3. sécurité". C'est donc en toute logique que ce thème s'impose pour le nom de la liste : "Vivre en sécurité à Brest". Pour la candidate du Rassemblement National, "Brest est sinistrée que ce soit en matière d'emploi, de pouvoir d'achat et surtout de sécurité" : "la ville fait face à un ensauvagement de plus en plus violent" estime-t-elle avec "des zones de non-droit et de non-France".

Les coupables ? "L'Etat macroniste et le maire de Brest François Cuillandre" selon Renée Thomaïdis qui veut devenir "acteur central de cette campagne". La candidate aux municipales a d'ores et déjà annoncé le ralliement de certaines personnalités politiques locales de droite, à l'image de son co-listier.