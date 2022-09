Corse : le refus de liberté pour Pierre Alessandri ébranle les discussions avec Paris

La cour d'appel de Paris a de nouveau rejeté une demande d'aménagement de peine de Pierre Alessandri, condamné à perpétuité en 2003 pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, annonce ce jeudi 29 septembre le parquet général. En "signe d'indignation solennelle", la Conférence des Présidents de l'Assemblée de Corse a suspendu leur session en cours. Ils qualifient cette décision de justice "d'injuste et incompréhensible". Pour la présidente de l'Assemblée de Corse, elle fait également "peser une hypothèque très forte" sur le processus de discussion engagé avec Paris sur l'avenir de l'île.

L'argument de trouble à l'ordre public avancé pour motiver le refus d'aménagement de peine de Pierre Alessandri est largement dénoncé dans le communiqué de presse de la Conférence des Présidents de l'Assemblée de Corse. Les élus corses considèrent, au contraire, "que le maintien en détention de Pierre Alessandri comme celui d'Alain Ferrandi pourraient être générateurs d'un tel trouble" et que cette décision "contrevient à la logique d'apaisement qui conditionne le bon déroulement et la réussite du processus de négociation engagé entre la Corse et l’État".

La présidente de l'Assemblée de Corse, insiste : "Il faut que le gouvernement recréé les conditions du dialogue, de la sérénité pour donner une chance à ce processus de paix. C'est indispensable". Bien que toujours partisane des discussions et de l'échange, Marie-Antoinette Maupertuis estime que la décision de justice prise "créée un contexte peu favorable au dialogue". Conséquence, les discussions continueront "une fois que le gouvernement aura donné des éléments de clarification et montrera des signes forts de dialogue et de la construction d'une confiance réciproque", conclut-elle.

Que dire à la jeunesse ?

Même si elle "demande à tous les jeunes de garder leur calme", la présidente de l'Assemblée s'interroge sur les mots à trouver pour cette génération. "Il devient difficile de trouver des mots pour expliquer à cette jeunesse que, oui il y a un avenir, oui on doit se projeter, oui on peut tourner la page, oui il faut tendre la main", souligne Marie-Antoinette Maupertuis, réaffirmant "l'injustice" de la décision prise par la cour d'appel de Paris.

Core in Fronte suspend sa participation au dialogue

Quelques heures avant la décision prise par l'Assemblée de suspendre la session en cours, Core in Fronte annonçait suspendre, "pour l'heure, sa participation au dialogue actuel avec l'État". Le mouvement politique estime que ce rejet est une "nouvelle provocation" et que ça n'est "pas une décision de justice qui a été rendue mais une décision d'État instrumentalisée par le Parquet". Dans un tweet, le chef de file du parti Paul-Félix Benedetti estime que "l'État français continue d'appliquer sa vengeance".

De son côté, le président du groupe Avanzemu Jean-Christophe Angelini estime qu'il ne peut pas y avoir de sortie de crise sans que la question des prisonniers politiques ne soit réglée. Le parti Corsica Libera demande quant à lui, par la voix de Josepha Giacometti, désormais non inscrite, "un rapport de force politique".

Incarcérés depuis 1999

Tout comme Alain Ferrandi, autre membre du commando condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, Pierre Alessandri est incarcéré depuis 1999. Après avoir réclamé pendant des années leur rapprochement en Corse, ils ont été transférés à la prison de Borgo le 11 avril dernier, après la levée de leur statut de "détenus particulièrement signalés".

Le 12 mai dernier, Pierre Alessandri avait obtenu une mesure de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle, mais le Parquet national antiterroriste (Pnat) avait fait appel. Il s'agissait de la troisième demande d'aménagement de peine en semi-liberté déposée par Pierre Alessandri, aujourd'hui âgé de 64 ans et libérable depuis 2017. Le tribunal d'application des peines antiterroriste avait donné son feu vert, en octobre 2019, juillet 2021 et mai 2022, chaque fois infirmé par la cour d'appel après un appel suspensif du Pnat.