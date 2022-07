Remaniement : le casse-tête de l'exécutif pour former le nouveau gouvernement Borne

L'annonce du gouvernement interviendra "dans les prochaines heures", selon Aurore Bergé, cheffe de file des députés LREM. La députée des Yvelines s'exprimait ce dimanche sur LCI. Selon RTL, il serait annoncé dès ce lundi matin. Elisabeth Borne a été reçue ce vendredi soir à l'Elysée par Emmanuel Macron pour préparer la feuille de route de son prochain gouvernement. Mais quels sont les points sensibles touchant à l'annonce des nouveaux noms ? France Bleu fait le tour des sujets périlleux pour l'exécutif.

La parité

Depuis une coutume instaurée par Nicolas Sarkozy, les ministres battus aux législatives doivent quitter le gouvernement. En l'occurrence, trois femmes sont concernées : Brigitte Bourguignon à la Santé, Amélie de Montchalin à la Transition écologique, Justine Bénin à la Mer. Trois femmes devront donc partir.

De plus, l'exécutif promet un gouvernement resserré autour d'une trentaine de postes. Aujourd'hui, il manque des portefeuilles : Logement, Transports, Industrie, Numérique... Et 28 personnes sont déjà en poste, homme et femme à nombre quasi égal. Les ministres délégués sont en majorité des hommes, les secrétaires d'Etat sont toutes des femmes.

Les plaintes pour violences sexuelles

Après Damien Abad et Gérald Darmanin, un troisième membre du gouvernement fait l'objet de plaintes depuis la semaine dernière pour violences sexuelles. La secrétaire d'Etat Chrysoula Zacharopoulou, est accusée de viol par deux patientes. Gynécologue de profession, elle nie en bloc avoir "jamais imposé le moindre examen à aucune de mes patientes sans leur consentement".

De nombreuses voix s'élèvent aussi pour questionner la place de Damien Abad au gouvernement, alors qu'une enquête pour tentative de viol a été ouverte mardi dernier sur des faits qui se seraient déroulés lors d'une fête en 2010. Au total, Damien Abad est accusé de viol ou de tentative de viol par trois femmes.

à lire aussi Des élues et militantes féministes demandent la démission de Damien Abad

Le dosage politique

Si Damien Abad, ex-LR, n'est pas reconduit, l'exécutif devra probablement aller chercher un autre visage à droite. LR qui ne faisait pas partie des alliés de Renaissance pour les législatives (seuls Horizons, le parti d'Edouard Philippe, et le Modem l'étaient). Mais avec qui les macronistes devront notamment composer pour former des alliances dans une Assemblée nationale où ils n'ont plus la majorité absolue.

Le moment

La question du moment où le remaniement interviendra est également stratégique. La Première ministre doit faire son discours de politique générale mercredi. Rien n'est tranché sur la tenue d'un vote de confiance, qui intervient en général ensuite, sans être obligatoire. Mais s'il est enclanché, chaque voix comptera, dans un contexte où LREM ne dispose plus de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. D'autant que si des députés sont déjà entrés au gouvernement, ils auront quitté l'Assemblée sur le champ, et ne seront remplacés par leur suppléant que sous un délai d'un mois.

Si la confiance n'est pas demandée, la Nupes devrait déposer une motion de censure, ce qui revient quasiment au même. La responsabilité du gouvernement est dans les deux cas engagée, et il ne peut se maintenir qu'en obtenant un vote en sa faveur.