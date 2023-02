Le reproche de Sandrine Rousseau aux électeurs gardois du RN

Quatre têtes d’affiches de la Nupes seront à l'espace Cazot d'Alès, ce vendredi soir, à 18h30, pour parler retraites et motiver les troupes, avant une nouvelle semaine de grèves et de manifestations contre la réforme. Parmi elles, une figure d’Europe-Écologie – Les Verts (EELV), Sandrine Rousseau.

ⓘ Publicité

Cette dernière a répété au micro de France Bleu Gard Lozère qu’elle ne voterait pas la motion que le Rassemblement national s’apprête à déposer à l’Assemblée pour organiser un référendum sur le projet phare du gouvernement. « Le RN est un parti politique qui fricote avec le fascisme ; qui est fascisant. Il n’est vraiment pas question d’aucune manière, que nous transigions avec cela », a martelé la députée de la 9e circonscription de Paris, attendue dans le Gard, où quatre des six députés sont issus du Rassemblement national.

À ce sujet, Sandrine Rousseau n’a pas pris de gants. « Quand on vote RN, je dis qu’on a une complicité avec ça, oui. Et c’est un problème, et ce n’est pas vrai que le vote n’implique pas de responsabilité. Aujourd’hui, les personnes qui votent pour le RN ont une responsabilité dans la montée de ce mouvement. »

loading