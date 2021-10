Le responsable des Jeunes LR du Loiret rejoint le comité de soutien à Eric Zemmour

C'est le premier ralliement officiel d'un responsable LR du Loiret à Eric Zemmour en vue de la présidentielle de 2022 : Valentin Blelly, responsable départemental des Jeunes Républicains depuis décembre 2020, annonce sur France Bleu Orléans qu'il rejoint le comité de soutien à Eric Zemmour. Le jeune Orléanais, âgé de 29 ans, ingénieur en étude informatique dans une entreprise de service, est également le délégué des LR pour la 6ème circonscription du Loiret.

"Eric Zemmour pointe les maux de la France : l'insécurité, l'immigration, le déclin"

"Cela fait plusieurs mois que j'y réfléchis, confie Valentin Blelly. Je trouvais qu'Eric Zemmour disait beaucoup de vérités sur CNews, et au mois de juin on a commencé à sentir qu'il y avait une envie d'Eric Zemmour. Depuis, la dynamique a augmenté, et je me suis laissé convaincre." Dès le mois de juin, en effet, Valentin Blelly a commencé à retweeter des messages en faveur de la candidature du polémiste :

Eric Zemmour n'a toujours pas annoncé s'il serait ou non candidat. Mais d'ores et déjà, "sa franchise" séduit Valentin Blelly : "il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, il n'a pas peur de choquer, il n'a pas peur de pointer les maux de la France aujourd'hui - notamment les problèmes liés à la sécurité, à l'immigration et à ce qu'il appelle le déclin."

Pour autant, Valentin Belly ne se définit pas comme un déçu des LR : "Non, je me sens tout à fait à l'aise dans ma famille politique, je me définis comme gaulliste. Je suis simplement déçu que la primaire organisée soit une primaire fermée, à laquelle ni Eric Zemmour, ni Bruno Retailleau, ni Laurent Wauquiez ne participent." Il envisage d'ailleurs de voter en faveur d'Eric Ciotti lors du congrès des LR le 4 décembre prochain.

Passé par le FN...

Valentin Blelly s'est engagé en politique dès avril 2013 : il prend alors sa carte au Front National (devenu depuis Rassemblement National), attiré par le "populisme de Marine Le Pen", "j'entends par "populiste" qui privilégie le peuple, face aux élites qui nous taxent, qui s'en mettent plein les poches et qui sont corrompues" disait-il à l'époque sur France Bleu Orléans. Il devient dès lors secrétaire départemental du FNJ (Front National de la Jeunesse) dans le Loiret ; candidat aux élections municipales de 2014 à Orléans sur la liste Bleu Marine de Philippe Lecoq (en 7ème position), puis aux élections départementales de 2015 sur le canton de St Marceau (20% des voix au 1er tour), il n'a jamais été élu.

Il claque la porte du FN peu après, suite notamment à une altercation avec le délégué départemental du RN dans le Loiret à cette période, Charles de Gevigney - Valentin Blelly dépose même une main courante à son encontre au commissariat d'Orléans. Ironie de l'histoire : les deux hommes devraient bientôt se retrouver côte à côte au sein du comité Zemmour dans le Loiret, puisque le ralliement de Charles de Gevigney pourrait officiellement être annoncé vendredi, selon nos confrères de La Tribune Hebdo Orléans.

Il va être démis de ses fonctions, indique-t-on chez les LR

Depuis 2016, Valentin Blelly est adhérent au parti Les Républicains. Mais ce n'est qu'à l'occasion des élections municipales de 2020 à Orléans qu'il est réellement réapparu publiquement, comme l'une des chevilles ouvrières de la campagne de Serge Grouard. Ce-dernier l'a d'ailleurs récompensé en décembre 2020 en le nommant, donc, responsable des Jeunes Républicains du Loiret et délégué du parti sur la 6ème circonscription.

Valentin Blelly (à gauche sur la photo) a été l'une des chevilles ouvrières de la campagne de Serge Grouard aux municipales de 2020 à Orléans - DR

Valentin Blelly sera-t-il exclu des LR en raison de sa prise de position en faveur d'Eric Zemmour ? Non, mais il sera très prochainement démis de toute fonction officielle, indique localement le parti Les Républicains. Reste à savoir si Valentin Blelly entraînera d'autres militants avec lui : les Jeunes Républicains dans le Loiret revendiquent une quarantaine d'adhérents.

L'interview complète de Valentin Blelly est à écouter ci-dessous :