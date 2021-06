Parlement européen : le retour des sessions à Strasbourg ce lundi

Après 16 mois d'interruption, l'hémicycle strasbourgeois renoue avec ses sessions ce lundi 7 juin, d'abord avec un modèle hybride, à mi-chemin entre présentiel et distanciel.

Son retour était réclamé par de nombreux élus alsaciens : après 16 mois sans sessions parlementaires pour cause de crise sanitaire, l'hémicycle strasbourgeois va redémarrer au quart de tour ce lundi 7 juin. Une session hybride, à mi-chemin entre présentiel et distanciel mais qui marque le début d'un retour à la normale.

Le bâtiment est prêt à accueillir

Un redémarrage sans dégrippant ni séance de ménage intensif, car la vie n'a pas totalement disparu dans le bâtiment Louise Weiss, pendant ces longs mois d'interruption. "Il n'y a pas de préparation particulière", explique Jaume Duch, le porte-parole du Parlement Européen, "dans le sens où le Parlement a aussi une certaine vie en dehors des sessions plénières, il y a des fonctionnaires de l'institution qui travaillent dans nos locaux à Strasbourg et qui en prennent soin".

Les strasbourgeois n'ont jamais cessé de fréquenter le bâtiment Louise Weiss

L'eurodéputée alsacienne Les Républicains (LR) Anne Sander n'a jamais cessé de fréquenter les bâtiments strasbourgeois. Un peu normal, elle y a son bureau et elle y va chaque semaine. Elle se dit néanmoins "très heureuse de retrouver ses collègues députés qui vont revenir à Strasbourg pour faire vivre ce Parlement qui était bien vide depuis plus d'un an".

La session strasbourgeoise du 7 au 10 juin sera donc hybride, à mi-chemin entre présentiel et distanciel, mais si l'amélioration de la situation sanitaire se poursuit, l'hémicycle strasbourgeois devrait à nouveau être physiquement bien garni dès le mois de juillet.