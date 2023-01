Le retour des vœux de la maire de Vay après deux ans d'absence

Certaines traditions sont tenaces. Après deux années marquées par l'épidémie de Covid-19, les cérémonies de vœux font leur grand retour dans les mairies, et pas uniquement à Nantes ou la Roche-sur-Yon. Les maires des petites communes de Vendée et de Loire-Atlantique présentent ce mois-ci leurs vœux à leurs administrés. Ce samedi 7 janvier 2023 à 10h30, c'était au tour de Vay, commune de 2.000 habitants au nord de la Loire-Atlantique, près de Chateaubriant.

Retrouvailles et petits-fours

Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées à l'espace Léon Chiron pour y assister. La salle est pleine de monde, et chacun se fait passer des petits fours sur de grands plateaux en inox. Joël habite Vay depuis 50 ans. Actif dans plusieurs associations, il n'aurait manqué ce rendez-vous pour rien au monde. "C'est presque une obligation, explique-t-il. Les gens aiment bien venir aux vœux parce que l'on peut revoir ceux que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Et puis, on peut profiter du mousseux !"

La cérémonie s'est terminée par un verre de l'amitié à l'espace Léon Chiron de Vay © Radio France - Léonie Cornet

Une tradition qui perdure malgré deux ans d'absence et qui fait du bien à Lucie, 42 ans, née à Vay : "En 2022, tout a repris après le Covid, et depuis on a envie de retrouver du dynamisme dans la commune."

L'occasion de faire le bilan

L'année 2022 a effectivement été dynamique pour la commune de Vay. Les associations ont repris leurs activités, la supérette et le coiffeur de la commune se sont agrandis. La cérémonie des vœux a été l'occasion pour la maire de Vay de rappeler les moments forts de cette année, comme le spectacle son et lumières "Calamity Show" qui a rassemblé 6.000 spectateurs cet été, du 29 juillet au 13 août 2022.

Pour la maire Marie-Chantal Gautier, les vœux sont aussi et surtout un moyen de se retrouver. "Il est important que chacun retrouve un peu de chaleur et de solidarité, confie-t-elle. Pour 2023, je souhaite aux habitants de Vay de rester soudés." La maire de Vay a aussi présenté ses projets pour 2023. Elle souhaite notamment changer les éclairages des terrains de football et de tennis pour économiser l'énergie. La commune accueillera aussi pour la première fois le congrès départemental des pompiers de Loire-Atlantique, ce sera le samedi 6 mai. Une première pour une commune de cette taille.

D'autres communes de moins de 10.000 habitants organisent leurs vœux dans les prochains jours en Loire-Atlantique, notamment Divatte-sur-Loire (7.000 habitants) le 22 janvier. Avant cela, ce dimanche 8 janvier 2023, le maire de Lusanger (1.000 habitants) présentera ses vœux aux habitants.