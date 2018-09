Loire, France

"Ça nous a bien fait rire !" La réaction spontanée du député de la Loire Régis Juanico, du mouvement Génération.s de Benoît Hamon lorsqu'on lui demande ce qu'il pense du revenu universel d'activité proposé par Emmanuel Macron. C'est l'un des éléments forts du plan pauvreté dévoilé ce jeudi par le Président de la République.

Une annonce qui fait doucement sourire le député de la Loire : "Le revenu universel était une mesure qu'Emmanuel Macron avait dénigrée, qui était issue du programme présidentiel de Benoît Hamon" avant de souligner "c'est un clin d’œil, simplement il faut se dire que ça n'a rien à voir."

Le revenu universel est la mesure qui permet le plus de lutter contre la pauvreté. Elle s’impose dans le débat aujourd’hui, même chez ceux qui ricanaient quand je l’évoquais dans mon programme présidentiel. #PlanPauvrete#RUEpic.twitter.com/ir7Um4vzVD — Benoît Hamon (@benoithamon) September 13, 2018

"Le revenu universel [d'Emmanuel Macron, ndlr] ne sera attribué qu'aux bénéficiaires qui remplissent un certain nombre de conditions, notamment le fait de ne pas refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi" explique Régis Juanico, avant d'ajouter : "donc on est très très loin du revenu universel qu'a défendu Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Il y a beaucoup d’esbroufe autour de ce plan pauvreté, et je pense, une contrefaçon sur le revenu universel, qui n'en est pas vraiment un."