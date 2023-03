"Le risque c'est le renversement du gouvernement" : l'analyse du politologue Jean-Michel Ducomte

Après le déclenchement du 49.3 décidé par Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, le gouvernement doit composer avec une crise politique : les oppositions vont déposer des motions de censure et de nouvelles manifestations sont annoncées, dont une journée intersyndicale le jeudi 23 mars, les leaders syndicaux mettant en garde contre de possibles "débordements". Jean-Michel Ducomte, politologue et maître de conférence à Sciences Po Toulouse est l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi.

France Bleu Occitanie : C'est risqué ce qu'a fait le gouvernement de recourir au 49.3 ?

Jean-Michel Ducomte : Oui, car la mobilisation de l'article 49.3 de la Constitution conduit à rendre le texte adopté sans vote, sauf si le parlement dépose une motion de censure et la vote. Le risque c'est le renversement du gouvernement et dans un deuxième temps la dissolution de l'Assemblée nationale.

Trois motions de censure devraient être déposées, par le Rassemblement national, la NUPES et le groupe Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires (Liot), est-ce qu'elles ont des chances d'aboutir ?

Celle du groupe centrise Liot a des chances d'aboutir, car c'est le seul groupe proche de la majorité parlementaire. Donc ce groupe vote des textes proposés par le gouvernement fréquemment. Or si ce groupe fait dissidence, il va accueillir le vote de la Nupes et du Rassemblement National avec l'objectif de censurer le gouvernement. Les trois grands groupes vont s'allier.

Depuis 1958, seule en 1962, une motion de censure contre Georges Pompidou a abouti ?

Oui. Et en effet la certitude du vote de la censure n'existe pas. Une condition pour que ce soit voté, c'est qu'un certain nombre des Républicains s'associent à la censure. Au sein du groupe Les Républicains, il y a des dissidences, celle d'Aurélien Pradié par exemple. Mais les Républicains n'ont aucun intérêt à ce que le gouvernement tombe. Car cela pourrait conduire à une dissolution de l'Assemblée. Or la position des Républicains est inconfortable. Ils ont à la fois été les soutiens constants du gouvernement dans la réforme des retraites, et ils prennent le risque de faire partie de ceux qui, avec la majorité Renaissance seront les principales victimes d'un vote sanction.

Est-ce qu'à votre avis le Président de la République a péché par excès de confiance en déclenchant ce 49.3 ?

Vraisemblablement. En considérant qu'il pourrait réunir une majorité. Mais ça ne se construit pas au point de croix. Il y avait une logique de débauchage individuel au sein des Républicains. Et c'est une mauvaise façon de procéder, selon moi, car tous parlementaires qu'on contacte individuellement est partagé entre la fidélité politique à ses engagements et à ce que peut être sa dissidence dans son parti.

Vous pensez que la mobilisation peut se radicaliser ?

Oui, je pense que ça se construit. Si aucune motion de censure n'est votée cela sera plus radical. Aujourd'hui le texte est adopté, sans vote. Mais la censure est difficile à obtenir, car il faut qu'une majorité au Parlement. Il n'est pas évident qu'elle soit votée. Il y a incontestablement au sein de l'opinion publique un sentiment de ras le bol, d'énervement qui n'est pas toujours très construit. Il y a eu une erreur de calendrier dans l'évocation du débat sur les retraites. Le Président de la République l'a présentés cette réforme comme la maitresse des batailles de son deuxième quinquennat. Il en a fait la maitresse des batailles de l'opposition.