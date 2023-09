Le risque d'un procès pour Julien Odoul dans l'affaire des assistants parlementaires du FN

Julien Odoul et Marine Le Pen dans l'Yonne en 2022

Le parquet de Paris a requis un procès pour le Rassemblement national et 27 personnes liées au parti, parmi lesquelles Marine Le Pen et son père, soupçonnés d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016.

Un système de financement selon le parquet

L'enquête a débuté en mars 2015, après un signalement du Parlement européen. Les investigations ont ensuite été confiées fin 2016 à deux juges d'instruction financiers parisiens. Dans ses 197 pages de réquisitions, le parquet de Paris évoque "un véritable système mis en place pour faire supporter, par le Parlement européen, une partie des charges de fonctionnement du FN via la prise en charge des salaires d'un nombre croissant de ses employés".

Le ministère public avance un mobile: le parti était alors "en grande difficulté financière".

Julien Odoul à double emploi

L'actuel député de l'Yonne Julien Odoul est visé dans cette enquête. Il a été assistant parlementaire de l'eurodéputée Mylène Troszczynski d'octobre 2014 à juillet 2015. Durant cette période, il aurait touché un salaire de 3 200 € nets mensuels. En 2019, le journal Le Monde révélait un courriel daté de février 2015, dans lequel Julien Odoul, qui était aussi à l'époque conseiller spécial auprès de la présidente du parti, demandait à Marine Le Pen : "Serait-il possible que je vienne à Strasbourg demain pour voir comment se déroule une séance au PE? Rencontrer députés et assistants, et faire la connaissance de Mylène Troszczynski à qui je suis rattaché?" "Oui, bien sûr", avait alors répondu la présidente du FN, cinq mois donc après sa prise officielle de fonction au Parlement Européen. Les enquêteurs auraient ensuite eu du mal à trouver des preuves de son activité réelle au Parlement Européen.

Un préjudice jugé très lourd par le Parlement Européen

Pour la législature 2014-2019, au cœur du dossier, le parquet affirme que Marine Le Pen a "imposé aux eurodéputés FN nouvellement élus qu'ils mettent à sa disposition une partie de leur enveloppe budgétaire", 21.000 euros mensuels, "pour la rémunération de collaborateurs afin de soulager les finances du FN."

Le Parlement européen, partie civile, avait évalué en 2018 son préjudice à 6,8 millions d'euros pour les années 2009 à 2017. Le Parlement européen a entamé des procédures de recouvrement des sommes incriminées. En juillet, Marine Le Pen a fini de rembourser 339.000 euros, tout en contestant l'analyse.

Un risque politique

L'enjeu est majeur pour le député de l'Yonne. Si les juges d'instruction décident de la tenue d'un procès, les peines encourues par les prévenus dans cette affaire peuvent aller jusqu' à dix ans d'emprisonnement, une forte amende mais aussi une peine complémentaire d'inéligibilité qui peut atteindre jusqu'à dix ans pour les élus.