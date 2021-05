Le RN débauche l'ancien bras droit de Georges Frêche comme candidat aux régionales dans l'Hérault

Frédéric Bort, accompagné de son fils de 12 ans ce mercredi matin, assume parfaitement son ralliement au Rassemblement National pour les élections régionales, "aujourd'hui, le RN est le seul parti qui défend les gens ordinaires contre les élites de Paris comme le faisait Georges Frêche lorsqu'il était président de la Région". L'ancien directeur de cabinet de Georges Frêche, président socialiste du Languedoc-Roussillon, Frédéric Bort est désormais tête de la liste RN dans l'Hérault. "Un choix d'ouverture" selon Jean-Paul Garraud, tête de cette liste RN, lui-même issu de l'UMP, "ce n'est pas une prise de guerre ou un coup politique, c'est une démarche de conviction. Cette démarche illustre bien le rassemblement national d'aujourd'hui".

Je défends les gens ordinaires contre les élites de Paris, comme le faisait Georges Frêche - Frédéric Bort

Pour marquer l'importance de l'événement pour le RN, Louis Aliot, maire RN de Perpignan, homme fort du parti de Marine Le Pen a fait le déplacement depuis les Pyrénées Orientales. Il ne fait pas parti de la liste mais il convaincu que le RN "va gagner les élections régionales. N'oublions pas que sans la fusion avec Midi-Pyrénées, nous serions à la tête aujourd'hui à la tête du Languedoc-Roussillon"

Le RN, par l'intermédiaire de Frédéric Bort, se présente comme un des héritiers de l'ancien mentor de la Région. L'année du dixième anniversaire de sa mort, la pilule ne passe auprès de Claudine Frêche, la veuve de Georges Frêche.

J'appelle cet individu à cesser d'utiliser immédiatement le nom de Georges Frêche - Claudine Frêche

Dans un communiqué, elle "s'élève avec vigueur sur l’utilisation du nom et de l’action de Georges Frêche par ce candidat du RN. Je veux rappeler aux citoyens de ce territoire que l’on cherche aujourd’hui à tromper, que Georges Frêche, fils de résistant et d’une institutrice laïque, s’est battu toute sa vie contre l’extrême droite, tant à Montpellier qu’à la Région (...) L’engagement politique, même le plus opportuniste, ne peut se faire en insultant la mémoire ou en faisant parler les morts. C’est indigne. J’appelle cet individu et la tête de liste RN à cesser d’utiliser immédiatement le nom de Georges Frêche."

Georges Frêche avait toujours refusé de s'allier au Front National, dénonçant d'ailleurs l'alliance de Jacques Blanc avec le parti de Jean-Marie Le Pen à l'époque.

A la mort de Georges Frêche, il y a 10 ans, Frédéric Bort devient viticulteur à Lunel. Il a tenté d'obtenir l'investiture En Marche lors des dernières élections législatives, sans y parvenir. "J'ai quitté le système en 2010, certains diront que j'ai fait ma traversée du désert, on ne m'a d'ailleurs pas apporté beaucoup d'eau en cette période là, mais aujourd'hui, cela me donne le recul nécessaire pour me rendre compte que le système dessert une trop grande partie de la société. Et moi, je prends mes responsabilités en m'engageant".