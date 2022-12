Le RN entre pour la première fois au conseil départemental des Pyrénées-Orientales

Les candidats RN Louis Aliot et Carla Muti

Un mois après avoir été sèchement battu par Jordan Bardella dans la course à la présidence du Rassemblement National, Louis Aliot tient sa revanche. Le maire de Perpignan, en binôme avec Carla Muti, remporte ce dimanche l'élection cantonale partielle de Perpignan-Canohès. Le binôme RN obtient plus de 53% des voix contre le tandem de la droite Jean-Louis Chambon et Florence Micolau. L'abstention atteint une nouvelle fois des sommets.

Grâce à cette victoire, le Rassemblement National entre pour la première fois au conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Louis Aliot espère "y porter la voix de Perpignan" auprès de la majorité de gauche, au pouvoir depuis 20 ans.

Lors du premier tour de scrutin dimanche dernier, les électeurs avaient déjà placé RN en tête, avec 44% des voix. Le binôme de droite avait récolté 27,6% des suffrages. Vainqueur en 2021, le tandem de gauche François Chatard et Mathias Blanc avait cette fois été éliminé dès le premier tour. L'élection avait été invalidée en 2021 en raison de la présence d'un candidat RN inéligible.

Dans un communiqué, la présidente socialiste du Département déplore la victoire du RN. "Cette élection départementale partielle sur le canton de Perpignan-Canohès s’est déroulée dans un contexte très particulier, qui n’a aucunement permis une campagne sereine. L’élection du binôme Rassemblement national Louis ALIOT - Carla MUTI n’en n’est que le triste dénouement. En 2021, les électeurs avaient élu Mathias Blanc et Françoise Chatard, candidats de la gauche au sein de la Majorité départementale. A qui profite le recours de la droite contre le RN ? A l’extrême droite ! Encore une fois, la droite locale fait la courte échelle à Louis ALIOT et au Rassemblement national !"

Elections après élections, Louis Aliot continue de tisser sa toile dans les Pyrénées-Orientales. Elu député en 2017, il est devenu maire de Perpignan trois ans plus tard. En 2022, quatre de ses adjointes à la mairie réalisent le grand chelem en remportant toutes les circonscriptions du département lors des législatives.