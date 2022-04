Le RN et la République en marche entrent dans la bataille des législatives en Creuse

Sylvie Bilde et Jean-Baptiste Moreau sont candidats pour les législatives en Creuse : la première pour le RN, le second pour LREM.

Qui la Creuse va-t-elle envoyer sur les bancs de l'Assemblée nationale ? Les élections législatives du mois de juin se préparent, au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Le député LREM sortant, Jean-Baptiste Moreau, compte rempiler pour un second mandat. Il va devoir affronter la droite, la gauche, mais aussi le Rassemblement national qui réalise un très bon score avec 48% des voix en Creuse.

Le député LREM de la Creuse "soulagé" mais "conscient du défi"

Après ce second tour, Jean-Baptiste Moreau se dit "soulagé et heureux", même si Emmanuel Macron a été élu avec deux millions de voix en moins qu'en 2017. Le député de la Creuse est conscient du défi que représentent les législatives dans deux mois. Il explique : "On doit maintenant donner une majorité au président de la République pour pouvoir appliquer le programme qu'on a défendu lors de cette présidentielle. Il est essentiel que dans les cinq ans qui viennent, le pays ne soit pas plongé dans l'immobilisme et les conservatismes parce qu'on a devant nous des enjeux de réconciliation nationale, de plus de solidarité, de plus de pouvoir d'achat, mais aussi de lutter contre le changement climatique et pour la transition écologique. Là dessus, on est attendu au tournant, on le sait, et on a une responsabilité lourde dans les mois qui viennent."

Loin de fanfaronner, il constate que "l'extrême droite a beaucoup progressé, les extrêmes ont beaucoup progressé et il faut être clair, on a notre part de responsabilité, il faut l'assumer". Il veut convaincre que les extrêmes ne sont "jamais une solution" et "conduisent à des impasses" : "Il faut convaincre sur notre programme, sur la solidarité à la source, sur l'augmentation du minimum vieillesse, sur l'indexation des retraites sur l'inflation, sur l'accompagnement au niveau du pouvoir d'achat avec la diminution des impôts."

Candidat à sa réélection aux côtés de Vincent Turpinat, le député de la Creuse sait que le combat sera rude : "Il va y avoir des opposants tout à fait sérieux, que ce soit pour les Républicains ou le Parti socialiste. A priori Cyril Victor et Etienne Lejeune : ce sont des opposants que je respecte et qui vont être difficiles."

A-t-il une chance d'être nommé ministre de l'Agriculture du prochain gouvernement ? Il sourit : "Ce n'est pas moi qui décide, ce sera le futur premier ministre. Je n'en rêve pas tous les matins en me rasant. Je vous le dis franchement, si je suis réélu député de la Creuse, je serais très heureux."

La représentante du RN en Creuse "déçue"

Du côté du Rassemblement national, c'est la déception qui domine au lendemain du second tour de la présidentielle pour Sylvie Bilde, la déléguée départementale : "Je m'attendais vraiment à ce qu'elle gagne cette fois-ci. Ce qui a manqué, ce sont les abstentionnistes qui ne se sont pas déplacés. Dans l'entre-deux-tours Emmanuel Macron a tout fait pour diaboliser le RN et faire peur aux gens." Seule consolation : le bon score du RN en Creuse, avec 48% des suffrages : "Ca reste un score historique dans le département, c'est quand même très positif."

Comment voit-elle le quinquennat qui commence ? "On va se retrouver encore avec un président qui va être de nouveau méprisant et arrogant avec tous les Français, la perte de nos libertés, une casse sociale et une saignée fiscale, la ruralité complètement oubliée, des soignants à nouveau méprisés, une insécurité, un laxisme judiciaire."

Sylvie Bilde se lance donc dans la bataille des législatives : "Je suis candidate dans notre beau département de la Creuse pour les législatives, nous ferons le nécessaire afin que je représente la Creuse à l'Assemblée nationale. Je suis en pleine préparation de mon programme." Elle n'envisage pas une alliance avec le parti d'Eric Zemmour, qui a pourtant appelé à une "union des patriotes", de Debout la France à Reconquête en passant par le RN : "Je vais y aller seule."

En 2017, le parti de Marine Le Pen n'avait envoyé que huit députés à l'Assemblée nationale.