Quel rôle compte jouer Jean-Claude Gaudin dans les élections municipales à Marseille ?

Le maire de Marseille est invité de France Bleu Provence ce mercredi à 7H45. Jean-Claude Gaudin se prononcera notamment sur l'hypothèse d'un rassemblement de la droite, du centre et d'En Marche pour les municipales de mars 2020.

Jean-Claude Gaudin (à droite) aux côtés de Brigitte Macron, Martine Vassal et Yves Moraine

Marseille, France

Jean-Claude Gaudin qui sera l'invité de France Bleu Provence matin ce mercredi à 7h45 continue d'occuper la scène politique à Marseille (Bouches-du-Rhône) dans la perspective des élections municipales en 2020. Le maire LR de la deuxième ville de France qui ne se représentera pas et qui n'a pas l'intention de figurer sur une liste l'année prochaine, semble plutôt favorable au rassemblement de la droite, du centre et de la République en marche souhaitée par Martine Vassal.

Un déjeuner très symbolique avec Brigitte Macron

Convaincu que seule l'union pourra garantir l'élection de son camp, après la défaite des Républicains arrivés quartième avec 8,3% des voix aux élections européennes , Jean-Claude Gaudin s'emploie à créer à Marseille les conditions d'un "courant favorable". C'est dans cet état d'esprit que le maire de Marseille a déjeuné la semaine dernière avec Brigitte Macron, Martine Vassal et Yves Moraine, le chef de file de la majorité municipale. Au cours de ce déjeuner très symbolique, Jean-Claude Gaudin aurait dévoilé sa stratégie a révélé le journal Le Monde : "une alliance avant le premier tour, une métropole laissée à Martine Vassal, une mairie cédée au candidat qui sera investi par LRM et un poste de premier adjoint pour son plus proche adjoint, l’avocat Yves Moraine" pour contrer Stéphane Ravier, le candidat du Rassemblement National parti arrivé en tête aux élections européennes à Marseille avec 26,3%.

Les militants En marche refusent toute alliance avec LR

Une stratégie qui n'est ni celle des élus En Marche de Marseille ni celle des militants LREM. Ce mardi, les représentants des militants de La République En Marche de Marseille ont exclu à l'unanimité toute alliance au premier tour des municipales avec Les Républicains a indiqué le délégué départemental Bertrand Mas-Fraissinet.

Une candidature de Martine Vassal en septembre?

Alors que Bruno Gilles a fait acte de candidature à droite et annoncé qu'il irait "jusqu'au bout", la présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille Martine Vassal ne devrait pas se prononcer le 4 juillet prochain lors d'une réunion publique de son microparti Les amis de Martine Vassal au Silo à Marseille. L'élue LR préfère attendre de connaître le calendrier de la fusion entre les deux collectivités qu'elle préside et pourrait se prononcer à la rentrée.

Huit marseillais sur dix envisagent d'aller voter

Ces élections dans la deuxième ville de France devraient mobiliser les électeurs. Selon une enquête de la fondation Jean-Jaurès avec le journal Libération, huit marseillais sur dix envisagent de se rendre aux urnes en mars 2020. Trois enjeux ressortent de cette enquête : la lutte contre l’insécurité et le trafic de drogue, l’emploi et l’attractivité économique du territoire, mais également la protection de l’environnement et la propreté de la ville.