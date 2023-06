Le RPR est relancé dans les Bouches-du-Rhône par un député RN et le maire de Marignane

Quand on lui parle d'une version Canada Dry d'un RPR qui n'aurait que le nom, Franck Allisio "assume la filiation". Le patron du rassemblement National dans les Bouches-du-Rhône dit relancer ce mouvement - "pas un parti, un mouvement ! " - afin que dialoguent "les hommes de droite attachés au patriotisme, à la méritocratie et l'autorité." On savait que le RN avait racheté le nom en 2022, il s'en sert donc, en allant jusqu'à reproduire le logo de la croix de Lorraine. "Pour l'instant, chez les membres fondateurs, on est tous passés par le RPR. Cela a été ma première carte d'adhérent à un parti politique. Renaud Muselier en faisait partie avant de rejoindre le centre gauche d'Emmanuel Macron". On sent le député de la 12 e circonscription ravi de la crispation des historiques. Le RPR de 2023 est donc le Rassemblement pour Reconstruire. Jacques Chirac serait-il fier de cette renaissance ? Lui qui a battu Jean-Marie Le Pen en 2002. "C'était une posture politique. Il a permis qu'on gouverne la région PACA de 1986 à 1992 avec l'UDF et le RPR. Sa posture anti-fasciste, anti-Le Pen, est un mythe".

De piètres zombies

Renaud Muselier ex RPR a réagi sur Twitter en qualifiant ce RPR de "piètre zombie". "Ma Croix de Lorraine (...) est l'antithèse de l'extrême droite et ceux qui s'y allie"

Quant à Stéphane Le Rudulier, le président des Républicains dans les Bouches-du-Rhône, il a dénoncé dans les colonnes du Figaro "une escroquerie politique de l'extrême droite". Franck Allisio réplique : "La seule escroquerie, c'est l'escroquerie des dirigeants des LR depuis 20 ans. Ils trahissent leurs convictions. Ils trahissent leurs électeurs".

Le Printemps Marseillais demande l'exclusion du maire de Marignane

Divers droite, Éric Le Dissès a donné son parrainage lors de la dernière élection à un autre Éric, Zemmour. Pourtant son nouvel associé, Franck Allisio jure que le maire de Marignane ne rejoindra jamais le RN. "Il est un indépendant qui veut dialoguer. Doit-on condamner le dialogue ?" La majorité municipale de gauche à Marseille, le Printemps Marseillais, demande pourtant à Martine Vassal de condamner ce rapprochement. Car Éric Le Dissès est vice-président du département des Bouches-du-Rhône et vice-président de l'agglomération Aix-Marseille où il est notamment en charge d'un dossier majeur, à savoir les JO 2024. Pour l'instant, pas de réaction de Martine Vassal, figure elle aussi des Républicains avant d'appeler à voter Emmanuel Macron aux dernières élections.