Le RSA conditionné bientôt expérimenté à Billère et Jurançon dans les Pyrénées-Atlantiques

Le département des Pyrénées-Atlantiques fait partie des 19 collectivités qui se sont engagées à expérimenter le RSA conditionné à une activité de 15 à 20 heures par semaine, pour les bénéficiaires. Ce test devrait entrer en vigueur mi-mars. Il concernera 2.000 bénéficiaires (sur 15.000), à Jurançon et Billère. Mais quelles seront les activités proposées ? "Nous sommes en train de construire cette expérimentation" répond Annick Trounday, vice-présidente du Conseil départemental en charge de l'insertion et de l'accès à l'emploi. "On peut commencer progressivement par deux heures, puis augmenter progressivement. Ça peut être un stage auprès d'une association sportive, culturelle, caritative, pour que les bénéficiaires puissent apprendre à donner d'eux-mêmes".

L'objectif des élus est de mettre en place un meilleur accompagnement des bénéficiaires vers un retour à l'emploi. Le département pourra aussi leur proposer une formation "qui pourra leur permettre de reprendre confiance en eux" assure Annick Trounday et d'explorer d'autres domaines. "C'est vraiment gagnant-gagnant, on expérimente les choses, ce qui marche, on le retient, ce qui marche le moins bien, on ne le retiendra pas".

L'opposition rejette cette expérimentation

De son côté, l'opposition départementale estime que cette expérimentation est encore trop "floue". Franck Lamas, conseiller départemental Gauche 64 souhaite avoir plus de précision : "qui sera concerné ? quels types d'emplois seront concernés ? Parce que ce n'est pas rien 15 à 20 heures par semaine, c'est un temps partiel, non payé". L'opposition souhaite que de "vrais emplois" soient proposés aux bénéficiaires "dans lesquels on peut cotiser, et dans lesquels ont est serein financièrement, et on a au minimum un SMIC".