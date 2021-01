"Le RSA dès 18 ans permettra aux jeunes d'avoir un filet de sécurité" pour Rémi Cardon

"Ce qui m'inquiète c'est qu'il y ait des jeunes qui se demandent comment ils vont manger", précise Rémi Cardon. Le sénateur de la Somme, qui est le plus jeune de la 5ème République, s'est rendu compte que "dans les banques alimentaires la fréquentation a rajeuni. Si la question est purement financière, il faut un filet de sécurité pendant la crise sanitaire pour que ces jeunes se posent des questions sur autre chose. Comment je vais me former, comment j'essaye de m'émanciper dans les prochains mois?"

Génération sacrifiée

"Quand on fait le constat, on a une plateforme post-bac et après une plateforme un jeune une solution pour trouver un emploi. Rien de concret, les jeunes doivent se sentir délaissés par la République. C'est pourquoi il faut essayer de capter ces jeunes qui ne sont pas en formation qui n'ont pas d'emploi pour essayer de leur faire comprendre qu'on est là, pour les réconcilier avec la République".

Est-ce que vous aurez le soutien de la classe politique?

"Ce n'est pas une question idéologique c'est une question de comment on répond à l'urgence sociale chez les jeunes? Cette solution peut se mettre en place rapidement dans les territoires. Les services des départements et de la CAF vont activer les leviers, ça coûte 4 à 5 milliards d'€ au niveau du financement."