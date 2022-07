"Le rural est dans mes gènes" : Dominique Faure réagit à son entrée au gouvernement sur France Bleu Occitanie

C'est une des surprises du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne : Dominique Faure, nouvelle députée, maire de St-Orens et vice présidente de Toulouse Métropole en charge de l'économie, a été nommée secrétaire d'Etat à la ruralité.

"Un choix bien réfléchi"

La maire de St-Orens, fraîchement élue députée de la 10ème circonscription de Haute-Garonne, a livré sa première réaction à France Bleu Occitanie : "C'est une très grande surprise et un très grand honneur. J'ai un gros pincement au cœur parce que je me suis énormément attachée à la commune de St-Orens. Je m'y suis énormément investie. Je me suis engagée auprès de Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, pour ma délégation autour de l'économie et de l'emploi. Cependant, _c'est un choix bien réfléchi_. Je me suis présentée aux législatives sur la 10ᵉ circonscription qui est très rurale et qui va jusqu'à Revel à Villefranche. Je m'apprêtais à m'investir dans ma fonction de députée avec beaucoup de bonheur et découvrir l'hémicycle, mais ce choix est réfléchi."

"Je suis une enfant du rural"

Dominique Faure était, jusque-là, à la tête de la commune de St-Orens, qui n'est pas une commune rurale à proprement parler. Mais cette nomination pour traiter les questions liées à la ruralité ne lui fait pas peur : "Je n'ai pas d'expertise solide dans le ce domaine. Mais je pense appréhender le problème dans le cadre d'un partenariat avec les élus locaux. J'ai beaucoup parlé avec Joël Giraud, qui est l'ancien secrétaire d'État à la Ruralité. Je suis moi-même une enfant de l'Aude, une enfant du rural. J'ai effectivement, dans ma vie professionnelle, été amené à travailler à Paris et à Toulouse, avoir des fonctions plutôt métropolitaines. Cependant, le rural, il est dans mes gènes. Encore une fois, la circonscription sur laquelle je me suis investie ces dix dernières années est une circonscription très rurale. _J'ai une bonne compréhension des enjeux de mobilité, de transports, d'infrastructures_, d'accès aux soins et aux services. Le monde de la ruralité, des petites et moyennes communes, c'est un sujet qui m'intéresse. Pour autant, je ne pense pas du tout prétendre être une experte de ce sujet. Mais je vais travailler, écouter beaucoup et essayer de mener des actions concrètes. C'est ce que les maires attendent."

Dominique Faure, 62 ans, travaillera aux côtés de Christophe Béchu, le nouveau ministre de la Transition écologique.