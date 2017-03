Le sarkozyste marseillais Renaud Muselier demande à François Fillon de se retirer

C'est au tour du sarkozyste Renaud Muselier, député européen et premier vice-président de la région PACA de lâcher François Fillon. Il rejoint la soixantaine d'élus de droite qui appellent le candidat à la présidentielle à se retirer.

Renaud Muselier appelle ce vendredi François Fillon à se retirer de la course à la Présidentielle. Il rejoint la soixantaine d'élus juppéistes, sarkozystes, lemairistes, centristes et fillonistes qui ont déjà lâché le candidat.

"Un supplice chinois" (Renaud Muselier)

"On est face à un supplice chinois. Il ne faut pas que (François Fillon) s'entête" indique le député européen, premier vice-président de la Région Paca aux côtés de Christian Estrosi. "Tous les jours, il y a une nouvelle affaire.

Pendant ce temps, nos adversaires avancent et nous (les Républicains) on parle de Pénélope et de la famille Fillon, on s'en fout", lance Renaud Muselier qui demande à ce qu'"on passe à autre chose pour l'avenir de la France".

Le 2 février dernier sur France Bleu Provence, Renaud Muselier avait déjà indiqué que "François Fillon n'était plus en capacité de défendre son projet".