Le site pour sans-abris parisiens envisagé à Rennes, près du CHU

Le « sas » qui doit accueillir des sans-abris de la Région Parisienne pourrait voir le jour à Rennes, derrière le CHU et le Lycée Victor et Hélène Basch. La préfecture travaille sur un terrain de l’État, qui remplacerait celui de la SNCF à Bruz, abandonné , car trop coûteux à dépolluer.

Le terrain est situé rue Antoine Joly, entre la blanchisserie du CHU et le Lycée Victor et Hélène Basch. Là se trouve un terrain appartenant à l’État, près du DPAR (Dispositif préparatoire d’aide au retour), à proximité de l’OFII, ce qui conviendrait parfaitement, selon le Préfet Emmanuel Berthier : "Nous avons un intérêt à implanter le sas à proximité plus rapprochée des services de l’État et de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, qui sont appelés à venir assister les personnes que nous accueillons dans les sas".

Si la solution semble convenir, il faut encore se mettre d’accord avec la mairie et s’assurer qu'elle s’accorde avec le PLU (Plan local de l’urbanisme). Tout comme il faudra s’assurer des divers raccordements en eau et/ou électricité.

La Préfecture espère pouvoir installer des bâtiments modulaires sur ce terrain appartenant à l'État. - Google Maps

50 sans-abri pour 3 semaines

Pour le moment, 19 premiers sans-abris sont arrivés mardi dernier dans un hôtel de Montgermont , qui n'est qu'un "sas temporaire". Mais ils doivent être 50 par la suite, accueillis pendant trois semaines, le temps d’analyser leur situation et de leur trouver une solution d’hébergement ou de logement, quelque part en Bretagne. Car, selon le principe de la solidarité, dix régions appliquent ce dispositif , au sein duquel tous les départements s’investissent. "Il a été décidé que chaque cohorte aurait pour destination un département breton à tour de rôle. La première cohorte trouvera un hébergement ou un logement en Ille-et-Vilaine." Ce qui laisse seulement deux semaines, puisque les premiers sont arrivés le 20 juin.