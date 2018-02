Jean-Charles Orsucci, président du groupe « Andà per dumane » à l'assemblée de Corse, a déclaré ne pas militer pour l'inscription de la Corse au sein de l'article 74 de la constitution, qui n'est pas adapté selon lui et ne sera pas choisi.

Corse, France

Le maire « macroniste » de Bonifacio a livré un scoop dans le club de la presse de RCFM ce lundi « ce n'est pas l'article 74 qui sera choisi ! ». Un article, il faut le rappeler, défendu par la majorité nationaliste.

« La proposition de la majorité territoriale du 74 n’est pas adaptée. A Paris lorsque je suis intervenu devant la ministre j’ai rappelé le discours de Bastia où le Président de la République a dit que la Corse ce n’était pas la Nouvelle Calédonie mais ce n’était pas non plus les Hauts-de-France. Nous ne militerons pas pour le 74, aujourd’hui il faut d’ailleurs peut-être dépasser les articles, on sait que le 72 va fortement changer. On n’y arrivera pas sur le 74 parce-que la symbolique nous ferait tomber dans quelque chose qui braque la droite locale et nationale. Assurer l’encrage de la Corse dans la République c’est aussi pour ça que nous souhaitons cette inscription de la Corse dans la constitution. Je vais vous donner un scoop, la Corse ne sera pas inscrite dans le 74 ! »