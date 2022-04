"Le score du RN dans le Var laisse un goût amer" se désole la députée LREM Sereine Mauborgne

Elle salue la victoire de son candidat et du président sortant Emmanuel Macron avec 58,5% des suffrages, mais Sereine Mauborgne ne cache pas son inquiétude quand elle regarde les résultats du Rassemblement national dans le Var, son département. En effet, Marine Le Pen est devant Emmanuel Macron avec 55% des suffrages et elle s'impose dans 133 des 153 communes avec des scores très élevés dans un grand nombre de communes : par exemple : Varages près de 65%, Plan D'aups 66%, Mazaugues 65%, Bras près de 64 % , Besse sur Issoles 66 %, Forcalqueiret 70%, Ste Anastasie près de 66%, Le Luc 62%, Le Tourves 63%, Barjols près de 61%, Pignans près de 63%, Puget-sur-Argens près de 63%. La députée s'interroge et se désole : "Elle a progressé de 53.000 voix, c'est énorme, je pense que les électeurs de Marine Le Pen ne voient pas le programme réel".

La députée du Var fait notamment référence au souhait de Marine Le Pen de privatiser le service public comme Radio France et donc France Bleu : "Est-ce que vos auditeurs se disent demain je peux élire un ou une député(e) qui coupera les subventions de la télévision et de la radio publiques pour les privatiser ?"

Sereine Mauborgne et la République En Marche qui ont les yeux tournés vers les élections législatives du mois de juin. La députée sait qu'Emmanuel Macron va devoir rassembler pour obtenir une majorité pour gouverner et elle est consciente que la tâche sera difficile : "Emmanuel Macron peut cristalliser par sa personne, mais une élection législative ça reste une personne qu'on porte pour se faire représenter donc je pense que c'est à chacun d'entre nous de montrer qu'on sera présent".

Pour sa part Sereine Mauborgne envisage de se présenter à nouveau, elle le souhaite et attend désormais l'investiture officielle du parti pour faire campagne.