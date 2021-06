Second tour des régionales et départementales : un bureau de vote sans président pendant plus d'une heure

A 8h00 ce dimanche, le bureau de vote 1070 du quartier Saint Tronc à Marseille n'avait pas de président. Le vote n'a donc pas pu commencé à l'heure. "On est encore privé, dit Nicole, une électrice. C'est la même chose que la semaine dernière, c'est vraiment dommage".

A 8h15, le bureau a finalement pu accueillir les premiers électeurs grâce à un électeur qui s'est "improvisé" président. Il a ensuite été remplacé par un agent municipal envoyé par la municipalité.

La municipalité de Marseille a décidé pour ce second tour des élections régionales et départementales de mobiliser tous les élus et les candidats, les inciter à tenir des bureaux de vote. La ville a également doublé l'indemnité versée aux agents municipaux appelés à tenir des bureaux. Les présidents et assesseurs sont payés 350 euros.