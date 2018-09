Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics attendu ce vendredi dans les Landes

Par Valérie Mosnier, France Bleu Gascogne

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Olivier Dussopt, est dans les Landes ce vendredi. Alors que le gouvernement a annoncé la suppression de plus de 4.000 postes dans la fonction publique, il va notammentrencontrer des agents et des élus locaux.