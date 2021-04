Le secrétaire d'Etat chargé de la Santé au travail en visite en Dordogne ce jeudi

Quelques semaines après Jean Castex et Gérald Darmanin, un autre membre du gouvernement se déplace en Périgord ce jeudi 15 avril. Laurent Pietraszewski se rendra notamment à Creysse et à La Force pour parler santé au travail.

Le secrétaire d'Etat en charge de l'Emploi et de l'Insertion, des Retraites et de la Santé au travail est en Dordogne ce jeudi 15 avril.

Laurent Pietraszewski se rend en début d'après midi à Creysse au sein de l'entreprise Vilgo, spécialisée dans la fabrication de matériel médical. Le site de Dordogne est spécialisé dans la conception et la fabrication de tables à manger au lit, de fauteuils de repos, de dispositifs d'aide à la toilette et à la marche. Il assistera à la démonstration de la première unité mobile de télé santé au travail en France et participera a une visite médicale à distance.

Il poursuivra son déplacement au centre de vaccination de la fondation John Bost à La Force.