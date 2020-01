Le secrétaire d'Etat Laurent Nuñez en visite à Besançon : "Nos résultats déstabilisent les trafiquants"

Besançon, France

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez est en visite ce vendredi à Besançon dans le quartier Planoise. Il vient quelques jours après la série de coups de feu, six en moins de deux mois, et l'incendie à la fourrière municipale le 31 décembre dernier.

Interrogé sur cette flambée de violences, le secrétaire d'Etat estime que la présence de policiers montre des résultats et dérangent les trafiquants : "Nous menons le démantèlement de réseaux de trafiquants en profondeur : en 2018, 38 réseaux démantelés, en 2019, c'est une cinquantaine qui ont été démantelés. L'action est très importante. Nous dérangeons les trafiquants. Le but, c'est d'éradiquer l'ensemble des points de deal, mais c'est un travail de longue haleine." Le secrétaire d'Etat promet la plus grande détermination.

Le bilan du quartier de reconquête républicaine

Le secrétaire d'Etat a de nouveau défendu le bilan de ce quartier de reconquête républicaine : une augmentation des patrouilles de police, 273 personnes interpellées, 20 kilos de cannabis saisis. Selon lui, le nombre de points de deal a été réduit de façon significative, mais il "en reste dix à quinze points qu'il faut absolument traiter." Le secrétaire d'Etat a promis la plus grande détermination : "Les résultats sur Planoise, ils sont bons, mais j'ai parfaitement conscient que pour les habitants, ce n'est pas suffisant."

Le secrétaire d'Etat doit rencontrer les élus, les habitants mais aussi les forces de l'ordre : les douaniers, la police judiciaire, les gendarmes mais aussi les policiers du commissariat de la place Cassin. "L'ensemble des services répressifs travaille ensemble, échange les renseignements." Il est attendu à 10h et doit notamment rencontrer le conseil citoyen de Planoise.