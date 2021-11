Le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski visite une entreprise du Territoire de Belfort

Un secrétaire d'État en visite dans le Territoire de Belfort, encore. Laurent Pietraszewski, chargé des retraites et de la santé au travail auprès de la ministre du Travail, est le quatrième ministre en déplacement chez nous en deux mois. Il est venu visiter l'entreprise MGR Monnier énergie à Chaux, qui a reçu 1,2 millions d'euros de l'État dans le cadre du volet nucléaire du plan de relance.

Le ministre s'intéresse et échange avec les salariés, sous l'œil des photographes © Radio France - Nicolas Joly

Visite dans les règles

Les déplacements officiels se suivent et se ressemblent. Avec dans l'ordre, le fameux "accueil républicain", les poignées de main, la présentation de la structure, et la visite. Le ministre arpente l'atelier, où le patron de l'entreprise présente ses produits, des "collages en nid d'abeilles" aux plus grandes pièces destinées au marché du nucléaire. "On ne donne pas une subvention d'1,2 millions d'euros sans savoir où elle passe", déclare le PDG Christian Monnier, doit prouver que l'argent de l'état est bien utilisé. "On a donné la preuve que la société a un certain dynamisme, que les salariés s'y plaisent, et on va continuer ce développement dans ce sens-là", dit-il.

Présidentielle avant l'heure ?

Après Nathalie Élimas et Nadia Hai en septembre et Adrien Taquet en octobre, Laurent Pietraszewski est donc le quatrième ministre en visite dans le Territoire de Belfort en deux mois. Cette succession de représentants du gouvernement a des airs de campagne, pour préparer la présidentielle. Mais Laurent Pitraszewski s'en défend : "C'est sans doute parce que sur le Territoire de Belfort, il y a de belles initiatives qu'il faut reconnaître et encourager. Quand je vois ce qu'on fait ici en matière industrielle, je crois que ça mérite que les ministres se déplacent". Quant à la venue du chef de l'État lui-même, aucun signe à l'horizon pour l'instant.