Le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt au contact pour défendre la réforme des financements des communes

"Les maires veulent pouvoir effectuer facilement leurs mandats, avoir moins de normes, de contraintes et compter sur l'Etat." Voici la conclusion des échanges entre le secrétaire d'Etat, Olivier Dussopt, et les maires du Puy-de-Dome à la fin de l'Assemblée Générale des maires du département qui s'est tenue, ce samedi 24 octobre, dans les salons de l'Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand.

Le ministre est venu défendre les réformes de la fiscalité locale (notamment la suppression de la taxe d'habitation) et de la transformation de la fonction publiques, actuellement débattues au Parlement.

Il a déclaré que la baisse des dotations serait stoppée pour l'année 2019 et "légèrement inversée pour 2020" ainsi que la compensation totale de la suppression de la taxe d'habitation, "à priori par le transfert de la taxe foncière des départements aux communes" détaille Flavien Neuvy, maire de Cébazat.

C'était une évidence. La suppression progressive de la taxe d'habitation allait ponctionner encore plus les budgets des communes, déjà touchés par la baisse des dotations de l'Etat. Ce qui a obligé certains élus locaux à s'adapter en conséquence. C'est le cas de Sébastien Gouttebel, maire de Murol. "Pour compenser cette baisse, il aurait fallu que j'augmente les impôts de 48% et c'est illusoire de penser que l'on peut compenser par l'impôt" explique-t-il.

"Tous les ans, j'ai 140 000 euros de moins qu'il y a à peu près six ans. Donc il a fallu faire différemment, essayer de faire plus avec moins d'argent. On a réorganisé les choses." - Sébastien Gouttebel, maire de Murol.