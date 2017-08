Le secrétaire général de l'Union des démocrates et écologistes en visite en Mayenne

Dans son tour de France des délégations du parti, Christophe Madrolle s'est arrêté en Mayenne jeudi. Vendredi, il a rendu visite à Franck Bézier, entraîneur de chevaux de courses près d'Argenté et responsable local de l'UDE. Ensemble, ils ont parlé des difficultés rencontrées dans le territoire.

L'Union des démocrates et écologistes compte 3 500 adhérents dans toute la France, une cinquantaine en Mayenne. Pour développer les délégations locales et comprendre les spécificités des territoires, Christophe Madrolle effectue chaque été un tour de France. Avec sa famille, il rend visite aux responsables départementaux du parti et aux habitants. En Mayenne, le secrétaire général a rencontré une aide-soignante, des enseignants et des personnes du monde agricole et du secteur hospitalier. Vendredi matin, il s'est rendu chez Franck Bézier, le responsable de l'UDE dans le département. L'entraîneur de chevaux de courses habite à quelques kilomètres d'Argentré.

Un tour en sulky

Au bout d'un chemin, au cœur de la campagne mayennaise, des bruits de trot se font entendre. Franck Bézier et Christophe Madrolle font leur apparition en sulky, une sorte de calèche tirée par un cheval. "Un rêve d'enfant qui se réalise", pour le secrétaire général de l'UDE, "un clin-d'oeil aussi aux éleveurs et entraîneurs de la région."

Le secrétaire général de @UDE_FR@cmadrolle est en #mayenne aujourd'hui, il a eu droit à un petit tour à cheval, clin d'oeil aux Mayennais pic.twitter.com/sRV3nE9ehh — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) August 4, 2017

En Mayenne, Christophe Madrolle a pu discuter avec une aide soignante. Ils ont abordé ensemble la question de la désertification médicale : "Elle me disait qu'ils n'étaient plus que deux pour s'occuper de 22 patients à l'hôpital de Laval" affirme le secrétaire général de l'UDE. "C'est important que l'on vienne sur le terrain pour prendre du temps pour discuter avec les habitants, avec les militants. Il faut se dire que la France est multiple, elle n'est pas simplement au bord de la Seine, à Paris."

Avec Franck Bézier, il a parlé longuement des difficultés rencontrées dans le secteur de l'hippisme. "On perd des joueurs, on perd des parieurs, explique l'entraîneur. On a besoin de faire un renouvellement, besoin que les jeunes viennent aux courses. Surtout que ces courses de chevaux font partie du patrimoine mayennais donc elles ont besoin de vivre."