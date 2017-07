Le sénateur de la Mayenne François Zocchetto veut "moraliser" le métier de journaliste

Le groupe UDI du Sénat, présidée le Mayennais François Zocchetto, pourrait déposer, avant lundi 10 juillet, deux amendements dans le cadre de la loi sur la moralisation publique. Et ils concernent les journalistes. C'est le site d'infos "Les Jours" qui le révèle.

"Le sénateur qui veut faire la morale à la presse" : c'est le titre de l'article (payant) du site "Les Jours" qui évoque deux amendements, préparés par François Zocchetto et le groupe centriste du sénat, dans le cadre de la loi sur la moralisation publique. Le premier obligerait les journalistes à communiquer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) les "dons ou avantages quelconques d’une valeur significative reçus" et " la liste des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les journalistes sont liées au versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit" rapporte le site d'informations.

Question à Nicolle Belloubet: soutenez-vous les amendements anti-journalistes de ce sénateur? https://t.co/QvpTmAnJYN#le79inter — Les Jours (@Lesjoursfr) July 6, 2017

Le second amendement c'est pour lutter contre les cadeaux en nature fournis pour ou lors d'un reportage. "Les publications des journalistes doivent être accompagnées de la liste des déplacements, prestations, biens et services offerts dans le cadre de leurs travaux préparatoires dès lors que ceux-ci ont un lien, même indirect, avec le contenu de leurs écrits" poursuivent nos confrères du site "Les Jours".

En cas de manquement, d'omission ou de refus de communiquer ces informations, la sanction pourrait être très lourde et aller jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende concluent-ils. France Bleu Mayenne a contacté François Zocchetto à ce sujet. Le sénateur de la Mayenne ne souhaite pas réagir pour l'instant. Il se contente de dire que les journalistes, comme les politiques, sont des acteurs de la vie publique. Le groupe UDI a jusqu'à lundi 10 juillet pour déposer officiellement ces deux amendements qui suscitent déjà la polémique. Certains y voient une vengeance de la part des "Fillonistes" qui n'ont pas apprécié le traitement médiatique réservé à François Fillon pendant la campagne présidentielle lors du PénélopeGate. François Zocchetto était l'un de ses plus proches collaborateurs et une des personnalités "ministrable" en cas de victoire.