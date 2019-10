Le sénateur du Tarn-et-Garonne Yvon Collin condamné en appel dans une affaire de corruption

Le sénateur ex-PRG du Tarn-et-Garonne Yvon Collin a été condamné ce mercredi en appel à un an de prison ferme, 50.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité. Une affaire de trafic d'influence risque de lui coûter son mandat, à un an des sénatoriales.