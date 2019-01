Le sénateur Henri Leroy, invité de France Bleu Azur

Le sénateur Henri Leroy des Républicains est l'invité de France Bleu Azur. On parle avec lui de l'affaire Benalla et du lancement officiel du site granddebat.fr

Alpes-Maritimes, France

Henri Leroy, sénateur LR des Alpes-Maritimes, ancien maire de Mandelieu est l'invité de France Bleu Azur ce lundi matin. L'occasion d'aborder avec lui deux actualités : le lancement officiel du site granddebat.fr et plus généralement, de cette volonté gouvernementale de laisser les Français s'exprimer, et puis l'affaire Benalla avec son audition de nouveau mardi devant une commission du sénat.