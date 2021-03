Le sénateur Laurent Burgoa n'ira pas saluer Jean Castex dans le Gard : pourquoi ?

Le sénateur du Gard Laurent Burgoa explique ce samedi matin pourquoi il ne se déplacera pas rencontrer Jean Castex et trois autres ministres, pourtant en visite ce samedi dans le département. En particulier pour des "raisons sanitaires", avance-t-il.

Jean Castex et trois autres ministres se déplacent dans le Gard ce samedi. Le premier ministre a un programme chargé toute la matinée, entre une première étape à Alès, et plusieurs rendez-vous dans la foulée à Nîmes, où il est en particulier question de rénovation urbaine et de sécurité. Le Premier Ministre, va rencontrer nombre d'élus locaux, c'est logique. Pourtant, il ne croisera pas la route du sénateur Laurent Burgoa, qui justifie son choix ce samedi matin sur les réseaux sociaux.

"Je n’irai pas ce matin à la visite dans le Gard du premier ministre Jean Castex, raconte ainsi Laurent Burgoa. Pourquoi?

"Les raisons sont simples", explique Laurent Burgoa

:- annonce tardive de sa venue ;

- alors que le gouvernement demande aux Français de respecter des règles sociales (pas plus de 6 personnes ensemble ), la visite comprendra le premier ministre et 3 ministres et une floppée de collaborateurs dépassant largement la réglementation surtout dans un département comme le nôtre qui vient de passer en vigilance renforcée Covid depuis vendredi dernier .

"Comment nos concitoyens peuvent accepter des règles alors que des représentants des pouvoirs publics (et pas des moindres!!) ne les respectent pas?? Pour toutes ces raisons, j’ai préféré participer à la mise en place du conseil municipal des jeunes de Sernhac en fin de matinée qui aura lieu à l’extérieur" Laurent Burgoa