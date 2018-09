Le sénateur de Marseille et responsable de la fédération Les Républicains des Bouches-du-Rhône l'a annoncé ce jeudi à 18h. Celui dont Jean-Claude Gaudin avait dit en 2017 qu'il était "le mieux placé" pour lui succéder à l'hôtel de ville assure avoir le soutien du maire et de Martine Vassal.

Marseille, France

Bruno Gilles qui est l'invité de France Bleu Provence matin ce vendredi à 7h50, a annoncé ce jeudi à 18 heures dans un communiqué qu'il est candidat à la mairie de Marseille en 2020. Cette annonce intervient dix jours après la démission de Jean-Claude Gaudin de la présidence de la métropole Aix-Marseille et la candidature officielle de Martine Vassal pour lui succéder.

Avec le soutien de Jean-Claude Gaudin

L'élu LR assure être "entouré" de Jean-Claude Gaudin, de Martine Vassal, présidente du Département des Bouches-du-Rhône et "future présidente de la métropole", et de Renaud Muselier, président de la région. Il annonce lancer "un large mouvement collectif, pour inventer le Marseille de demain" et adresser "à ce jour" une lettre aux marseillaises et aux marseillais.

Bruno Gilles, sénateur Les Républicains et président de la fédération LR des Bouches-du-Rhône avait reçu le soutien de Jean-Claude Gaudin au cours de l'été 2017 qui estimait alors que l'ancien maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille était "le mieux placé" pour lui succéder. Sur France Bleu Provence, l'élu avait réagi et indiqué que Jean-Claude Gaudin restait "le maître du temps".

Un retour en politique après sept mois de convalescence

Entré en politique à l'âge de 19 ans, Bruno Gilles a été greffé du cœur en décembre 2017. Il avait fait son retour sur la scène publique après sept mois de convalescence. A ce jour, un seule autre candidat s'est déclaré : le sénateur RN des quartiers nord de Marseille Stéphane Ravier.