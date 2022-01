Le sénateur LR Laurent Burgoa dit oui au pass vaccinal

Laurent Burgoa, sénateur Les Républicains du Gard invité de France Bleu Gard Lozère.

Deuxième round pour le projet de loi sanitaire. Le texte arrive au Sénat, après son adoption difficile à l'Assemblée nationale. D'abord examiné ce lundi après-midi en commission des lois, il sera débattu en séance à partir de demain mardi après-midi, au moins jusqu'à mercredi soir. Chez les LR, qui détiennent la majorité au palais du Luxembourg, on reste sur la même ligne, un vote du passe vaccinal, mais légèrement amendé. Le sénateur LR du Gard Laurent Burgoa est venu s'en expliquer sur France Bleu Gard.

Laurent Burgoa votera en faveur du projet de loi.

"La majorité des sénateurs de droite et du centre a toujours voté dans l'intérêt du pays. Ce serait de l'irresponsabilité de faire de la politique politicienne sur ce sujet. Nous posons cependant plusieurs conditions : le report à 16 ans l'exigence de présentation du pass vaccinal, une limitation dans le temps en fonction des taux de contamination et de présence de malades en réanimation. Nous sommes également fermement opposés aux contrôles d'identité par les cafetiers et les restaurateurs qui ne sont pas des officiers de police judiciaire".