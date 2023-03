Le sénateur LR M-P. Daubresse veut "fortifier la justice de la réforme des retraites"

Depuis ce jeudi, les sénateurs débattent de la réforme des retraites. Marc-Philippe Daubresse promet des échanges plus calmes à la haute-assemblée : "On est au Sénat, il n'y a pas de théâtre de guignols de l'assemblée nationale, on est entre personnes qui arrivent à débattre. Il y aura un texte voté malgré les 4 000 amendements, on va siéger les deux week-ends qui arrivent non-stop contrairement aux députés !"

"Nous disons "oui, cette réforme est nécessaire. Ce qu'on a oublié de dire sur els chaînes d'info c'est qu'on a créée en 2001 un fond de réserves des retraites qui était destiné à éviter l situation dans laquelle nous sommes. Et dans les années 2009, ce fond sa commencé à être dévié pour rembourser de la dette sociale et sous Hollande et Macron, il a été utilisé pour éponger d'autres déficits de l'assurance maladie. La dette envisagée à horizon 2030 c'est 140 milliards d'euros. Si on veut justifier l'effort des Français pour cotiser plus longtemps jusqu'à 64 ans ais nous disons à condition que ce soit juste.

"Nous allons fortifier la justice de la réforme" - M-P. Daubresse

"Nous considérons que les femmes sont les grandes victimes du projet gouvernemental et qu'il faut rééquilibrer en faveur des mères de famille. Pour els séniors, au lieu de mettre un index séniors, il faudrait commencer par ne pas mettre les séniors à l'indexe. Les entreprises seront incitées à ce que les personnes de plus de 57 ans travaillent jusqu'au bout et les personnes au chômage signeront un CDI séniors qui permettra de les embaucher sans charges".

Suppression des régimes spéciaux

"Est-ce qu'une infirmière doit être nettement moins bien traitée qu'un conducteur de TGV ? Aujourd'hui, il y a des régimes spéciaux qui ont eu des avantages historiques et personne, même sous Sarkozy, n'a osé s'y attaquer vraiment. L'article 1 prévoit que ces régimes spéciaux vont converger vers le régime général mais dans 43 ans. Si on veut mettre plus de mesures de justice pour les carrières longues, la pénibilité et les mères de famille, nous devons accélérer".

Et le régime des sénateurs ?

"On n'a pas de régime spécial mais un régime autonome complémentaire comme les fonctionnaires, comme les pharmaciens". Au bout d'un mandat de 6 ans, un parlementaire de la haute-assemblée peut percevoir près de 2 200€ par mois. "C'est parce que les sénateurs cotisent beaucoup plus que les députés" précise le sénateur qui s'emporte contre Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais et membre du même parti que lui et qui a réclamé à l'Assemblée Nationale la suppression du régime des sénateurs : "C'est un zébulon ! Tourni coti tourni cota, chapeau pointu, chapeau pointa ! Comme Aurélien Pradié. Ces personnes-là prennent des positions personnelles pour faire du buzz ! Les sénateurs se sont toujours aligné ssur les réformes qui ont été faites et la justice serait à terme de faore profiter tous les FRançais