Château-Gontier, France

Dans les premières secondes de la vidéo, Guillaume Chevrollier, manteau bleu, tient une ardoise avec son nom. "Bonsoir ! Guillaume Chevrollier, 43 ans, marié, 3 enfants, sénateur de la Mayenne". Les présentations sont faites. Place ensuite à l'interview, mené par Jérémy Brion. Le jeune homme de 35 ans est directeur de casting pour des émissions de télévision. Ses vidéos, il les fait bénévolement depuis un an. "L'idée c'est comme un casting : on va découvrir sur six minutes si l'élu est drôle, sympa, dynamique, a de l'humour", détaille-t-il.

Parler des élus, mais pas de politique

Passionné de politique, Jérémy Brion veut s'amuser et découvrir les parlementaires._"Il y a peu d'émissions politiques sur Youtube. C'est la seule qui les montre sous un autre aspect et puis on parle surtout pas de politique_. Donc en voyant une personnalité, peut-être que certains se diront 'oh celui-là, il est sympa, c'est mon député peut-être que je vais m'y intéresser un peu plus'. Je suis content de faire des élus médiatiques et d'autres qui ne le sont pas, car ils gagnent à être connus". Le sénateur (LR) Guillaume Chevrollier en tête.

D'abord réservé et sérieux, comme à son habitude, on découvre l'une des passions du sénateur : la chasse. "Plutôt avec des flèches, comme un de vos collègues députés ?". "Non, le fusil, répond le mayennais. La chasse permet de faire de la régulation et puis ensuite il faut cuisiner le gibier !". Un exercice compliqué pour le sénateur, analyse Jérémy Brion_. "_Il n'était pas très à l'aise, ne jouait pas trop le jeu. C'est l'un des seuls à avoir refuser le tutoiement. Il n'a pas l'habitude de faire ça. Après il n'est désagréable non plus !", rassure-t-il.

Les premières secondes de la vidéo du "casting politique" mayennais © Radio France - Capture d'écran Youtube

Jérémy Brion vient de souffler la première bougie de sa chaîne Youtube. Bilan réussi, assure le créateur : 80 interviews d'élus, plus de 70 000 vues cumulées. Et surtout, le principe commence à prendre auprès des députés et des sénateurs. "C'est un peu 'moi je l'ai fait, tu devrais le faire !' C'est une bonne idée, ça change et ils ont toujours des très bons retours".

Une décontraction qui peut parfois aller loin. "Certains racontent des choses... prévient-il. Ça arrive rarement, là je ne donnerai pas son nom, mais une personne m'a raconté que sa plus grosse honte était de s'être fait pipi dessus à 7 ans. Bien sûr, je ne l'ai pas diffusé, ça n'a pas grand intérêt. Et ça mettait la personne mal à l'aise. Vu qu'ils ne connaissent pas les questions à l'avance, _parfois oui ils se lâchent !_". Parmi ses jolis coups, la président de l'Assemblée nationale François de Rugy. Avant, peut-être un jour, Emmanuel et Brigitte Macron qu'il rêve d'interviewer.