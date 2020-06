Le sénateur mayennais Guillaume Chevrollier se mobilise pour une transition numérique écologique

Le saviez-vous ? Conserver ses messages dans sa boîte mail consomme beaucoup d'énergie. En 2040, le secteur du numérique pourrait être à l'origine de 7% (contre 2% aujourd'hui) des émissions de gaz à effet de serre. Soit plus que le secteur aérien.

Le sénateur de la Mayenne, Guillaume Chevrollier, est co-rapporteur d'une mission d'information sur cette question de l'impact environnemental du numérique : "lorsque vous regardez une vidéo sur votre smartphone, vous tirez sur le réseau qui émet une empreinte environnementale forte. Il y a donc des gestes éco-responsables à avoir donc nous voulons agir pour former et informer les utilisateurs."

Des data-centers plus proches des utilisateurs

"Le stockage des données coûte de l'énergie" explique Guillaume Chevrollier. "Et parfois dans des centres informatique, des data-centers, qui ne sont pas en France mais qui sont loin. Et alimentés avec une énergie qui émet beaucoup de gaz à effet de serre."

En Mayenne, le groupe Jouve possède deux centres, deux data-centers. L'un à Mayenne et l'autre à Laval. Le directeur des systèmes d'information de l'entreprise mayennaise, Sébastien Drouin, explique que des efforts sont faits pour réduire l'impact sur l'environnement : "dans notre data-center de Laval, les serveurs prennent moitié moins de place que dans celui de Mayenne et consomme beaucoup moins d'énergie. Si un client bancaire n'a pas prévu d'utiliser les serveurs le soir, et bien celui-ci se met en veille et ainsi n'utilise pas d'énergie".

Chaque année, un Français émet en moyenne 12 000 kilos de CO2 en utilisant son smartphone et les outils informatiques.