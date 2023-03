Le sénateur Stéphane le Rudulier veut limiter le droit de grève dans les raffineries

Et si les salariés ne pouvaient plus faire grève librement dans les raffineries ? C'est le souhait du sénateur Stéphane Le Rudulier. L'élu des Bouches-du-Rhône, a déposé une proposition de loi ce mardi visant à réglementer le droit de grève dans les raffineries et les transports de produits pétroliers et de carburants.

La principale mesure avancée par Stéphane le Rudulier est que les personnel de ces sites pétroliers ne puissent pas faire grève plus d’une fois par semaine et pas plus de trois jours consécutifs. Objectif clairement affiché : éviter les pénuries à la pompe, comme ont pu en connaître les usagers à la fin de l'année 2022.

Selon lui, le mouvement de grève organisé dans les dépôts pétroliers et les raffineries "revient à paralyser les citoyens dans leurs déplacements quotidiens et entrave leur liberté fondamentale d’aller et venir" en précisant que "75% des actifs soit 20 millions de citoyens utilisent chaque jour leur voiture pour aller travailler".

►Stéphane Le Rudulier, invité de France Bleu Provence ce jeudi à 8h10

Le sénateur LR des Bouches-du-Rhône s'est déjà distingué par d'autres propositions de loi depuis le début du mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Le 8 février dernier , il proposait sur France Bleu Provence de limiter le droit de grève dans les transports dans des moments stratégiques comme les débuts et fin des vacances scolaires. Cette semaine, il était à l'origine d'un amendement pour introduire une dose de capitalisation dans le système des retraites.