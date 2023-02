"Le seul chemin qui vaille est celui de la démocratie", réaffirme Gilles Simeoni

"Le seul chemin qui vaille est celui de la démocratie", réagit ce mercredi 8 février Gilles Simeoni, au lendemain de l'annonce de la création d'un nouveau groupe clandestin, le GCC. Le président du Conseil exécutif de Corse, invité de RCFM, dit "comprendre l'exaspération d'une partie de la jeunesse face au mépris de l'État" et appelle à manifester "cette juste colère dans un cadre démocratique".

Appelant à "travailler à la construction de ce pays", Gilles Simeoni "prend acte" du communiqué annonçant la constitution de la GCC (Ghjuventù Clandestina Corsa). Dans ce document de trois pages transmis à Corse Matin, le groupe se présente comme "le bras armé d'un mouvement révolutionnaire" et revendique 17 actions. "Il n'y a pas de chemin possible de ce côté-là, il n'y a pas d'avenir", répond le président nationaliste de l'exécutif.

Réponse à Gérald Darmanin

Également interrogé sur les propos tenus par le ministre de l'Intérieur lors d'une interview accordée à franceinfo dans la foulée de son discours sur la place Claude Erignac, le président du Conseil exécutif de Corse ne souhaite pas, "dans l'immédiat tenir compte de ces mots", estimant notamment qu'ils peuvent s'adresser "à une partie de l'opinion publique française particulièrement rétive".

"Ces propos sont surprenants, déplaisants et surtout inexacts", rétorque tout de même Gilles Simeoni, insistant sur sa volonté de dialogue et affirmant être "tout à fait prêt" à reprendre les discussions avec Paris. *"Depuis des mois et des années nous faisons des propositions [...] l'*État les connaît parfaitement et les a systématiquement écartées sans proposer la moindre solution concrète", poursuit-il, donnant pour exemple les sujets de la spéculation, de la langue Corse ou encore du développement économique.