Le show de Marcel Campion à un an des municipales de Paris

Paris, France

Stationné juste devant la permanence de Marcel Campion, on ne peut pas le louper : ce camion de pompiers rouge pétant, un dinosaure accroché sur le toit de la voiture et le slogan "Allô Marcel" apposé sur la carrosserie. "Au début du mois de juin, on va faire un petit show dans chaque arrondissement, on viendra avec notre camion de pompiers, avec nos Transformers et puis voilà, on se fera voir !", détaille le roi des forains candidat aux municipales de Paris en 2020. "Pourquoi faire une campagne triste ? Moi je veux faire une campagne gaie !"

Moi je suis crédible, je n'ai jamais fait faillite nulle part !" - Marcel Campion.

Et selon Marcel Campion, sa façon de faire campagne n'est pas moins crédible qu'une autre. "Ce n'est pas parce qu'on est dans un petit bureau tranquille, qu'on nous explique qu'on a été élu, qu'on est crédible. Moi, je suis crédible, je n'ai jamais fait faillite nulle part." Sa stature d'homme d'affaires, c'est sur ce point que l'octogénaire veut insister. "Moi j'ai monté beaucoup d'entreprises dans ma vie. Je n'ai jamais fait faillite", répète-t-il.

Marcel Campion fait campagne pour les municipales 2020 de Paris. © Radio France - Marie Roussel

Le programme de Marcel Campion se résume en trois axes : la sécurité, la propreté et la mobilité. Beaucoup de ses propositions se construisent surtout en opposition avec l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo : "Tout de suite [si je suis élu] on rouvre les berges. On les laisse le samedi et dimanche pour les promenades des Parisiens, mais la semaine : on ouvre les berges. Pourquoi ? Parce qu'il s'y passe quoi la semaine ? Rien. Vous avez cinq ou six vélos, cinq ou six patinettes et vous avez des milliers de voitures coincées en haut, et on nous explique que c'est pour l'ozone..."

Le camion musical de Marcel Campion. © Radio France - Marie Roussel

Marcel Campion présentera sa liste de campagne au mois de juin, après les élections européennes.