Le SMIC à 2.000 euros net par mois la proposition choc de Lutte Ouvrière pour le pouvoir d'achat

Samedi en meeting à la Mutualité à Paris, Nathalie Arthaud, a mis en avant sa mesure phare : un SMIC à 2.000 euros net par mois. En cette période où le pouvoir d'achat est au coeur des préoccupations de nombre de français, cette proposition fera t-elle mouche auprès des électeurs ? En sachant que dans les sondages, la candidate est créditée d'à peine 0 à 1 % des intentions de vote.

Peu importe les prévisions, Claire Rocher infirmière au CHU de Dijon et porte-parole de LO en Bourgogne-Franche-Comté juge la proposition réaliste. "C'est réaliste parce que c'est qu'il nous faut pour vivre" s'exclame t-elle.

Claire Rocher, évoque le SMIC à 2.000 euros, mesure phare du programme de Nathalie Arthaud Copier

Plutôt la "préférence de classe" que la "préférence nationale" défendue par Éric Zemmour et Marine Le Pen nous dit Claire Rocher Copier

"Nous les travailleurs nous faisons fonctionner l'ensemble de la société et face à l'augmentation des prix de l'énergie, des carburants et de tout un tas de denrées de premières nécessité, on ne peut pas vivre avec des salaires, des pensions de retraite ou des allocations inférieures à 2.000 euros" analyse la porte-parole. Rappelons qu'actuellement en France, le SMIC est à 1.269 euros net par mois.

Nathalie Artaud bientôt à Dijon

Lutte Ouvrière qui annonce un meeting le 11 mars prochain à Dijon avec Nathalie Arthaud au Palais des Congrès, salle du Clos de Vougeot.

