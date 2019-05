Le socialiste Germinal Peiro l'affirme : "Raphaël Glucksman est mon candidat"

A la veille de la visite de Raphaël Glucksmann en Dordogne ce vendredi, le président du Conseil départemental réaffirme son soutien à l'alliance entre son parti socialiste, et le mouvement Place Publique.

Dordogne, France

Raphaël Glucksmann est attendu en Dordogne ce vendredi, le tête de liste de Place Publique et du PS pour les prochaines élections européennes se rendra à Montignac, Eglise-Neuve de vergt et Périgueux. Invité sur France bleu Périgord à la veille de cette visite de campagne, le socialiste Germinal Peiro réaffirme son soutien à l'alliance entre le PS, Place Publique, et au mouvement Nouvelle-Donne de Pierre Larouturou.

Rapaël Glucksmann est mon candidat" - Germinal Peiro

L'alliance PS/Nouvelle Donne a fait grincer les dents de certains "éléphants socialistes", mais pour Germinal Peiro, "le Parti socialiste a appliqué ce qu'il avait dit : il a tendu la main à d'autres formations de gauche et a même accepté de ne pas prendre la tête de liste." Pour le président du Conseil départemental de la Dordogne, la faiblesse de la liste dans les sondages d'intention de vote ne change rien à ce soutien"